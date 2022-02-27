BM, 368 bin Ukraynalının komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle 368 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 14:44

BM, 368 bin Ukraynalının komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, 'daki sivillerin durumuna ilişkin soruları cevapladı.

Mantoo, ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısına ilişkin ellerinde henüz güncel rakam olmadığını söyledi.

Şu anda sadece göçmenlerin sayısına ilişkin güncellemeleri olduğunu belirten Mantoo, Ukrayna sınırlarını geçerek komşu ülkelere sığınanların sayısının 368 bine ulaştığını kaydetti.

Rus askerlerinin konuşlandıkları bölgeler. Rus askerlerinin konuşlandıkları bölgeler.

Sözcü Shabia, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını bildirmişti.

Mantoo, "Uluslararası sınırlara doğru ve bu sınırlar arasında büyük hareketlilikler rapor ediliyor. Durum çok akıcı ve saat başı değişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısı yapıyor.

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