AB'den İsrail'e çağrı: "Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verin"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic tarafından yayımlanan ortak açıklamada, yaşanan son gelişmeler hatırlatılarak, Ortadoğu'daki gerilimin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararı doğrultusunda Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu insani krizin daha da tırmanmasını ve sivil halk için felaketle sonuçlanabilecek, öngörülebilir ve önlenebilir sonuçları engellemek için Gazze'ye insani yardım akışının acilen ve engelsiz şekilde genişletilmesini talep ediyoruz." denildi.



"YARDIM ULAŞTIRILMAMASI, FİLİSTİNLİLERİN ÖLÜM FERMANIDIR"



Açıklamada Gazze'de her geçen gün açlığın arttığı ve insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekilerek, "Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki, gerekli düzeyde yardım ulaştırılmaması, yardıma muhtaç Filistinlilerin ölüm fermanıdır." vurgusu yapıldı.



Kıtlığın 1,1 milyon Filistinliyi tehdit ettiği ve Gazze'nin kuzeyinde 210 bin Filistinlinin açılık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair raporların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye yeterli yardımın ulaştırılamamasının buna neden olduğu kaydedildi.



Açıklamada, yeterli miktarda insani yardımların Gazze'ye gönderilmek üzere hazır olduğunun ancak sınırlarda bekletildiğine işaret edilerek, söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.



İsrail'in Gazze'ye kara yoluyla engelsiz ve güvenli insani yardım girişini sağlama zorunluluğu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Tüm tarafları, uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor, özellikle de işgalci güç olarak İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlama sorumluluğunu vurguluyoruz." ifadeleri yer aldı.



"KAN DÖKME VE İNTİKAM DÖNGÜSÜNÜ SONA ERDİRMEK İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ"



Açıklamada, İsrail ordusunun 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği ve Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 6'sı yabancı biri de Filistinli olmak üzere 7 çalışanın öldüğü saldırı hatırlatılarak, bu saldırının "insani yardım çalışanlarına yönelik diğer pek çok dehşet verici saldırıdan sadece bir tanesi olduğu" belirtildi.



İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddetini durdurmak için İsrail'e harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, yerleşimcilerin şiddeti kınandı ve tüm faillerin sorumlu tutulması talep edildi.



Açıklamada, "Durumu yatıştırmak, kan dökme ve intikam döngüsünü sona erdirmek için derhal harekete geçilmesi gerekmektedir." denildi.



Borrell, X sosyal medya hesabından açıklamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin insani yardım alma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Ortadoğu'da yaşanan son gerginlik Gazze'yi unutturmamalı." mesajını paylaştı.

Avrupa Birliği Zirvesi başladı Haberi Görüntüle