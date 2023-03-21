BM İklim Değişikliği Raporu: Kritik eşiğin aşılmasına az kaldı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 2023 yılı raporu yayımlandı. Rapora göre, kritik eşiğin aşılmasına az kaldı. Ülkelerin fosil yakıt kullanımının en kısa sürede sıfıra indirmesi gerekiyor. Aksi takdirde raporda yer alan ifadelere göre, "Geleceği güvence altına almak için fırsat penceresi hızla kapanıyor".

BM İklim Değişikliği Raporu: Kritik eşiğin aşılmasına az kaldı

2023: Sentez Raporu dün İsviçre'de tanıtıldı. Genel Sekreter Antonio Guterres raporu, "İnsanlık için hayatta kalma rehberi" olarak nitelendirdi.

Bir kez daha fosil yakıtların kullanımının bir an önce sonlandırılmasına vurgu yapıldı. Guterres, ülkelerin fosil yakıtı sıfırlama hedefini 10 yıl erkene alması gerektiğini belirtti.

Raporda, "Herkes için güvenli bir geleceği güvence altına almak için fırsat penceresi hızla kapanıyor" ifadeleri yer aldı.

Hükümetlerin küresel ısınmanın 1,5 santigart dereceyle sınırlandırılması, hedefini tutturması için salım azaltım hedefleri de güncellendi. Bu göre, karbondioksit salımlarının 2030'da yüzde 48, 2040'ta yüzde 80 ve 2050'de yüzde 99 oranında azaltması gerekiyor.

"HİÇ BU KADAR SICAK OLMAMIŞTI"

125 bin yıldır hiç bu kadar sıcak olmamıştı. Uzmanlar, dünyanın gelecek 10 yılda daha fazla ısınacağı konusunda da uyarıyor. 93 bilim insanının hazırladığı rapora göre, hızla eyleme geçilirse, etkili bir değişim mümkün. En önemli faktörler de güneş ve rüzgara dayalı enerji üretiminde maliyetin düşürülmesi.

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