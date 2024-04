BM: Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana en fazla saldırıya uğradığı dönemde

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.



Üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Rusya'nın BM Şartı ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yürüttüğü "Ukrayna işgalinin" siviller üzerinde ağır etkisinin sürdüğüne işaret etti.



Jenca, Rusya'nın Ukrayna kent ve kasabalarını her gün vurduğunu, yoğun ve sistematik bir şekilde enerji altyapısının hedef alındığını dile getirdi.



"Bu aralıksız saldırılar nedeniyle artan sivil can kaybını dehşetle karşılıyoruz." diyen Jenca, geçen aya göre Ukrayna'da can kaybının yüzde 20 arttığını ifade etti.



Sadece mart ayında 57 çocuğun öldürüldüğüne dikkati çeken Jenca, şimdiye kadar 10 bin 810 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 600'ünün çocuk olduğunu bildirdi.



"Bu, kabul edilemez." ifadesini kullanan Jenca, aynı zamanda nükleer tesislere yönelik saldırılara karşı da uyarıda bulundu. Jenca, söz konusu tesislere yönelik saldırıların askeri ve siyasi kazanç sağlamamakla beraber tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.



"UKRAYNA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ"



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu da "Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana en fazla saldırıya uğradığı dönemde." dedi.



Wosornu, ülke genelinde 10 milyon kişinin evsiz kaldığını, 1700 saldırının sağlık tesisi ve personelini etkilediğini dile getirdi.



Ülke genelinde 1000'den fazla eğitim tesisinin de zarar gördüğünü belirten Wosornu, bunun milyonlarca çocuğun eğitimini engellediğini söyledi.



Wosornu, savaşın başlangıcından bu yana 17 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ifade etti.



Ukrayna nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Wosornu, bunların yüzde 56'sını kadın ve çocukların oluşturduğunu kaydetti.

