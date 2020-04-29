BM ve AB'den Afrin'deki terör saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü tankerle düzenlenen terör saldırısını kınadı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü aracılıyla yaptığı açıklamada, dün Afrin'de kalabalık bir pazar yerinde meydana gelen ''korkunç'' bombalı saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Suriye genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, uluslararası insani hukuk ve insan haklarını ihlal edenlerin sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

AB: SORUMLULAR HESAP VERMELİ



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada da terör örgütü YPG/PKK'nın terör saldırısına isim verilmeden tepki gösterildi.



Açıklamada, terör saldırısının aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişinin ölümüne yol açtığı belirtilerek, AB'nin başsağlığı dilekleri iletildi.



"Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir" ifadesi kullanılan açıklamada,



AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ülke genelinde ateşkes çağrısını desteklediği yinelendi.



Açıklamada, Suriye'de istikrar için tek seçeneğin BM nezdinde yürütülen siyasi süreç olduğu vurgulandı.



Suriye’nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etmiş, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.



Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.