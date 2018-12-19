Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 23 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
BM'den İdlib'e insani yardım
Anadolu AjansıDünya
Birleşmiş Milletler tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım gönderildi.