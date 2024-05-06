BM’den İsrail'e El Cezire yasağını kaldırma çağrısı

İsrail’de aralarında Katar merkezli El Cezire kanalının da bulunduğu kanalların yayınlarını “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasa onaylanmıştı.
İsrail, yasanın onaylanmasının ardından ilk adımı attı. Kabine tarafından dün yapılan oylamada El Cezire'nin İsrail'deki yayınlarının durdurulmasına karar verildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kabinenin İsrail'deki El Cezire'yi kapatma kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Özgür ve bağımsız bir medya, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için elzemdir. Gazze'den yapılan haberlere getirilen sıkı kısıtlamalar göz önüne alındığında bu durum daha da önem kazanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
İfade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada İsrail hükümeti BM tarafından yasağı kaldırmaya çağrıldı.
NETANYAHU VE İLETİŞİM BAKANI TALEP ETTİ
İsrail hükümeti dün Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi’nin talebiyle El Cezire’nin İsrail’de kapatılmasına karar verdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili açıklamasında, “Güvenlik Kabinesi'nde yapılan görüşmelerin ardından ve benim talimatım doğrultusunda, Hükümet bugün El Cezire’nin İsrail'deki yayınlarının durdurulmasını görüştü. El Cezire muhabirleri İsrail'in güvenliğine zarar vermiş ve IDF askerlerine karşı kışkırtıcılık yapmıştır. Hamas'ın sözcüsünü ülkemizden çıkarmanın zamanı gelmiştir. İletişim Bakanı Shlomo Karhi'ye bu konudaki faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
“EKİPMANLARINA EL KONULACAK”
İsrail İletişim Bakanı Karhi, kuruluşun derhal kapatılacağını ve ekipmanlarına el konulacağını belirtti.
Kahri açıklamasında, “Basın özgürlüğünü İsrail'in ve IDF askerlerinin güvenliğine zarar vermek ve savaş zamanında terörizmi teşvik etmek için kullananlara karşı derhal harekete geçeceğiz. Hamas'ın İsrail'deki sözcüleri için ifade özgürlüğü olmayacaktır. El Cezire derhal kapatılacak ve ekipmanlarına el konulacaktır” ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- İsrail