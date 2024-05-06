BM’den İsrail'e El Cezire yasağını kaldırma çağrısı

İsrail’de aralarında Katar merkezli El Cezire kanalının da bulunduğu kanalların yayınlarını “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasa onaylanmıştı.

İsrail, yasanın onaylanmasının ardından ilk adımı attı. Kabine tarafından dün yapılan oylamada El Cezire'nin İsrail'deki yayınlarının durdurulmasına karar verildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kabinenin İsrail'deki El Cezire'yi kapatma kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Özgür ve bağımsız bir medya, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için elzemdir. Gazze'den yapılan haberlere getirilen sıkı kısıtlamalar göz önüne alındığında bu durum daha da önem kazanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İfade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada İsrail hükümeti BM tarafından yasağı kaldırmaya çağrıldı.

