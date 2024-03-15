Boeing krizi: Kapısı patlayan uçağın yolcularından dava

Ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir Boeing 737 Max 9 uçağının uçuş sırasında acil çıkış kapısı patlamıştı.
Kapının havada patlaması sonucu yaralandığı iddia edilen yedi kişi havayolu şirketine ve üretici şirket Boeing'e dava açtı.
EMNİYET KEMERİ HAYATINI KURTARDI
Davacılardan biri, Boeing 737 Max 9 jetinin kabininde hızlı bir basınç kaybına neden olan, havada patlayan kapının hemen arkasındaki pencere koltuğunda oturan yolcu Cuong Tran.
Yolcu, kapının aniden patlamasının ardından ayakkabısı ve telefonu açılan delikten dışarıya çekilirken, taktığı emniyet kemeri sayesinde dışarıya uçmaktan kurtuldu.
Avukatlarına göre Cuong Tran ve olay sırasında fiziksel yara alan diğer altı davacı, havayolu şirketine, uçağın üreticisi Boeing'e ve tedarikçisi Spirit Aerosystems'e dava açtı.
Dava, ABD'deki bir yüksek mahkemede açıldı. Uçuş sırasında uçakta bulunan yolcular şirkete büyük miktarda tazminat talep eden davalar açmaya devam ediyor.
BOEING'DE 737 MAX KRİZİ
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), uçakta patlayan kapıda dört cıvatanın eksik olduğunu açıklamıştı. Patlamanın ardından Boeing'in 737 Max programının başkanı görevden alındı.
5 Ocak'ta yaşanan olay, Federal Havacılık İdaresi'nin soruşturma sırasında Boeing 737 Max 9 uçaklarını yere indirmesine neden oldu ve ABD Adalet Bakanlığı şirket hakkında ceza soruşturması başlattı.
Olay, 2018 ve 2019 yıllarında 737 Max 8 jetlerinden ikisinin düşerek 346 kişinin ölümüne yol açmasının ardından zaten inceleme altında olan Boeing üzerinde daha fazla baskı yarattı.
Ocak ayındaki Alaska uçağının güvenli bir şekilde iniş yapmasına ve ciddi bir yaralanma olmamasına rağmen, son davada avukatlar çok sayıda yolcunun yaralandığını ve travma geçirdiğini söylüyor.
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