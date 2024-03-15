Boeing krizi: Kapısı patlayan uçağın yolcularından dava

Ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir Boeing 737 Max 9 uçağının uçuş sırasında acil çıkış kapısı patlamıştı.



Kapının havada patlaması sonucu yaralandığı iddia edilen yedi kişi havayolu şirketine ve üretici şirket Boeing'e dava açtı.

EMNİYET KEMERİ HAYATINI KURTARDI



Davacılardan biri, Boeing 737 Max 9 jetinin kabininde hızlı bir basınç kaybına neden olan, havada patlayan kapının hemen arkasındaki pencere koltuğunda oturan yolcu Cuong Tran.



Yolcu, kapının aniden patlamasının ardından ayakkabısı ve telefonu açılan delikten dışarıya çekilirken, taktığı emniyet kemeri sayesinde dışarıya uçmaktan kurtuldu.



Avukatlarına göre Cuong Tran ve olay sırasında fiziksel yara alan diğer altı davacı, havayolu şirketine, uçağın üreticisi Boeing'e ve tedarikçisi Spirit Aerosystems'e dava açtı.



Dava, ABD'deki bir yüksek mahkemede açıldı. Uçuş sırasında uçakta bulunan yolcular şirkete büyük miktarda tazminat talep eden davalar açmaya devam ediyor.

