Boeing uçaklarında üretim krizi

Havacılık devi Boeing'in "787" yolcu uçağı üretiminin başındaki başkan yardımcısı ve genel müdürü Scott Stocker ABD'deki Güney Carolina tesisinde çalışan işçilere bir bildiri yolladı.



Reuters tarafından görülen bildiriye göre, Boeing, "güçlü talebi" karşılamak için üretimini istikrarlı bir şekilde artırmayı planlıyor.



Bildiride, "Birkaç önemli parçadaki tedarikçi eksikliklerini gidermeye devam ediyoruz. Bu amaçla, üretim ve teslimat hızımızda daha yavaş bir artış beklediğimizi müşterilerimizle paylaştık" ifadelerine yer verildi.



Boeing, 787 jetlerinin üretim oranını 2023'ün son çeyreğinde ayda beş olarak açıklamıştı.



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Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing'in belirli parçaları temin etmede yaşadığı zorlukların farkında olduğunu ve bu konuyu ele alırken şirketle yakın iletişim halinde olduğunu" açıkladı.



FAA ayrıca, fabrikadan yalnızca güvenli ve uyumlu uçakların çıkmasını sağlamak için Boeing ile çalışmaya odaklandığını belirtti.



Federal Havacılık İdaresi, tüm Boeing 787'ler için uçuşa elverişlilik sertifikaları verme yetkisini elinde tutuyor.

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Boeing, şirket mühendisi Sam Salehpour'un geçen hafta ABD Senatosu'ndaki duruşmada yaptığı konuşmanın ardından 777 ve 787 geniş gövdeli jetlerinin üretimi konusunda incelemeyle karşı karşıya kaldı.



Salehpour, Boeing'in, 787 Dreamliner uçaklarda yeterince ince bir malzeme kullanmadığını iddia etti. Bu, 787 Dreamliner'ın bazı alanlarında zamanla erken yorulma arızasına neden olabilecek bir ihmal oluşturuyor.



Boeing ise eski 787 jetlerinde herhangi bir yorgunluk belirtisinin bulunmadığını söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin