Boeing mühendisi: 787 Dreamliner uçakları yere indirilmeli

"BOEING'DE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ YOK"



Boeing'de "güvenlik kültürünün olmadığını" iddia eden Salehpour, uyarıda bulunan çalışanların "görmezden gelindiğini, ötekileştirildiğini, tehdit edildiğini, kenaraitildiğini ileri sürdü.



Boeing'in şirket sözcüsü Paul Lewis ise bu durumun uçağın dayanıklılığı veya güvenliği üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığını savundu.



İddialar üzerine ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) inceleme başlattı.



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Boeing'e tüm 787 uçaklarını inceleme için yere indirmesi çağrısında bulunan Salehpour, gövdenin bazı bölümlerinin binlerce seferden sonra parçalanabileceğini ve yüzlerce insanın hayatına mal olabileceğini belirtti.



Duruşmada ifade veren eski Boeing mühendisi Ed Pierson ise şirketin son güvenlik krizini tetikleyen kabin paneli patlamasının ardından "suçun örtbas edildiğini" öne sürdü.

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Şirket ürünlerinin kalitesine yönelik endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett, 11 Mart'ta aracında ölü bulunmuştu.



Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerindeki oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin