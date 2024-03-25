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Boeing'de kriz: Fatura CEO'ya kesildi

Havacılık devlerinden Boeing'in CEO'su Dave Calhoun yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar istifa etmeyi planladığını duyurdu. Şirketin CEO'sunun yanında, yönetim kurulu başkanı ve ticari uçak birimi başkanı da istifa edecek.

Boeing'de kriz: Fatura CEO'ya kesildi
Boeing CEO'su Dave Calhoun gazetecilere konuşuyor.

CEO'su Dave Caulhon, şirketin uzun süredir yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle yıl sonuna kadar istifa edeceğini açıkladı.

Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Larry Kellner, başkanlık için yeniden seçilmeye aday olmayacağını söyledi. Yönetim kurulu, Lary Kellner yerine eski Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf'u seçti.

Şirket ayrıca Ticari Uçaklar Birimi Başkanı Stan Deal'ın emekliye ayrıldığını da duyurdu.

Ocak ayından bu yana Boeing'in baş işletme sorumlusu Stephanie Pope, Stan Deal'ın yerini aldı.

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BOEING'DE SULAR DURULMUYOR

Boeing, 2018 ve 2019'da 737 Max'in 346 kişinin ölümüne yol açan iki ölümcül kazası ve en son Alaska Airlines 737 Max'in acil çıkış kapısının patlaması da dahil olmak üzere beş yıldan fazla süredir sorunlarla boğuşuyor.

Ocak ayında yaşanan kaza, uçağın yan tarafında kocaman bir delik bıraktı. Son yaşanan kazalar ve güvenlik zafiyetleri 31 milyar dolardan fazla zarara yol açtı.

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"BOEING İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Şirket CEO'su Calhoun, Boeing çalışanlarına yazdığı bir mektupta, Alaska Havayolları olayını "Boeing için bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Ayrılış planlarını açıklarken, "Dünyanın gözü üzerimizde. Çalışmayan sistemi düzelteceğiz. Şirketimizi iyileşme ve istikrar yoluna geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Boeing'de uzun süredir yönetim kurulu üyesi olan 66 yaşındaki Calhoun, 2019 sonlarında yönetim kurulu başkanı oldu.

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2020 YILINDA CEO OLDU

Aynı yılın Aralık ayında Muilenburg'un görevden alınmasının ardından CEO olarak atandı ve Ocak 2020'de göreve başladı.

Calhoun'un görev süresi, iki kazaya neden olan bir tasarım hatası nedeniyle 737 Max'in 20 aylık yere indirilme sürecinin yarısında başlamıştı.

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BOEING YARIŞTA GERİDE KALDI

Şirket uçaklarının son üç ayda birden çok kazaya karışması ve bu kazalar nedeniyle insanların yaralanması nedeniyle piyasa itibar ve değer kaybetmeye devam ediyor.

Bu değer kaybı zamanla artarken havacılık devinin en büyük rakibi olan Airbus yarışta öne geçiyor.

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