Boeing'de felaket senaryoları: Starliner uçuşu ikinci kez ertelendi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing 'in insanları Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer noktaları gezdirmek üzere tasarladığı Starliner mekiğinin bugün yapılması beklenen astronotlu uçuş denemesi teknik arıza engeline takıldı. Boeing 'den yapılan açıklamada, Starliner'ın servis modülünde tespit edilen helyum gazı sızıntısı nedeniyle fırlatmanın 21 Mayıs'a ertelendiği bildirildi. NASA ve Boeing’in sorunu güvenli bir şekilde çözmek için gerekli testleri sürdürdüğü ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ Teknik bir sorun yaşanmaması halinde Starliner mekiği, 21 Mayıs saat 16.43'te ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan fırlatılacak. Starliner'ın ilk olarak 6 Mayıs'ta yörüngeye gönderileceği duyurulmuş, ancak uzay aracında tespit edilen valf arızası nedeniyle fırlatma 10 Mayıs'a ertelenmişti. Arızanın giderilmesinin zaman alacağını duyuran firma, daha sonra fırlatma tarihini 17 Mayıs olarak değiştirmişti.

FELAKET RİSKİ UYARISI



NASA'ya Starliner uzay aracı için parça tedarik eden ValveTech şirketi, bugün gerçekleşmesi planlanan fırlatmadan bir hafta önce uyarıda bulunmuştu.



ValveTech başkanı Erin Faville bir basın açıklamasında , "Değerli bir NASA ortağı ve valf uzmanları olarak, fırlatma rampasında meydana gelebilecek bir felaket riski nedeniyle ikinci bir fırlatma girişiminde bulunulmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz" demişti.



Faville, NASA'yı "astronotların başına bir felaket gelmeden önce Starliner'ın güvenli olduğunu garantiye almak için kontrolleri iki katına çıkarmaya" çağırmıştı.



Bu çağrının ardından fırlatma, ikinci kez iptal edildi. Bu durum art arda arızalar nedeniyle son zamanlarda manşetlere çıkan Boeing için son kötü haber niteliğinde.