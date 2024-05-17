Boeing'de felaket senaryoları: Starliner uçuşu ikinci kez ertelendi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapmayı planladığı ilk astronotlu uçuş denemesi, helyum sızıntısı nedeniyle 21 Mayıs'a ertelendi. NASA'ya Starliner uzay aracı için parça tedarik eden ValveTech şirketi, bugün gerçekleşmesi planlanan fırlatmadan bir hafta önce "felaket riski" uyarısında bulunmuştu.

Boeing'de felaket senaryoları: Starliner uçuşu ikinci kez ertelendi

ABD merkezli havacılık şirketi 'in insanları Uluslararası İstasyonuna (ISS) ve alçak yörüngesindeki diğer noktaları gezdirmek üzere tasarladığı Starliner mekiğinin bugün yapılması beklenen astronotlu uçuş denemesi teknik arıza engeline takıldı.

'den yapılan açıklamada, Starliner'ın servis modülünde tespit edilen helyum gazı sızıntısı nedeniyle fırlatmanın 21 Mayıs'a ertelendiği bildirildi. NASA ve Boeing’in sorunu güvenli bir şekilde çözmek için gerekli testleri sürdürdüğü ifade edildi.

NASA'ya Boeing uyarısı: "Felaket riski var"

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DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

Teknik bir sorun yaşanmaması halinde Starliner mekiği, 21 Mayıs saat 16.43'te ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Kuvvetleri İstasyonundan fırlatılacak.

Starliner'ın ilk olarak 6 Mayıs'ta yörüngeye gönderileceği duyurulmuş, ancak uzay aracında tespit edilen valf arızası nedeniyle fırlatma 10 Mayıs'a ertelenmişti. Arızanın giderilmesinin zaman alacağını duyuran firma, daha sonra fırlatma tarihini 17 Mayıs olarak değiştirmişti.

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FELAKET RİSKİ UYARISI

NASA'ya Starliner aracı için parça tedarik eden ValveTech şirketi, bugün gerçekleşmesi planlanan fırlatmadan bir hafta önce uyarıda bulunmuştu.

ValveTech başkanı Erin Faville bir basın açıklamasında , "Değerli bir NASA ortağı ve valf uzmanları olarak, fırlatma rampasında meydana gelebilecek bir felaket riski nedeniyle ikinci bir fırlatma girişiminde bulunulmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz" demişti.

Faville, NASA'yı "astronotların başına bir felaket gelmeden önce Starliner'ın güvenli olduğunu garantiye almak için kontrolleri iki katına çıkarmaya" çağırmıştı.

Bu çağrının ardından fırlatma, ikinci kez iptal edildi. Bu durum art arda arızalar nedeniyle son zamanlarda manşetlere çıkan için son kötü haber niteliğinde.

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