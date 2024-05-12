NASA'ya Boeing uyarısı: "Felaket riski var"

NASA'ya Starliner uzay aracı için parça tedarik eden ValveTech şirketi, 17 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan fırlatmadan önce uyarıda bulundu. 6 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan fırlatma, teknik bir sorun nedeniyle kalkıştan iki saat önce iptal edilmişti.



Starliner, insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer noktalara götürüp geri getirmek üzere tasarlandı.



ValveTech başkanı Erin Faville bir basın açıklamasında , "Değerli bir NASA ortağı ve valf uzmanları olarak, fırlatma rampasında meydana gelebilecek bir felaket riski nedeniyle ikinci bir fırlatma girişiminde bulunulmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

