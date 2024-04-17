Boeing'e baskı artıyor: United Airlines 200 milyon dolar zarar etti

ABD merkezli United Havayolları şirketine ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın ocak ayında havada acil çıkış kapısı patlamıştı.



United Havayolları 737 MAX 9 tipi uçakların soruşturma süresince yere indirilmesi nedeniyle 200 milyon dolarlık kayıp yaşadıklarını duyurdu.



United Havayolları’ndan yapılan açıklamada, “Şirketin vergi öncesi zararı 164 milyon dolar olup, geçen yılın aynı çeyreğine göre 92 milyon dolar iyileşme göstermiştir. Düzeltilmiş vergi öncesi zararı 79 milyon dolar olup, geçen yılın aynı çeyreğine göre düzeltilmiş bazda 187 milyon dolar iyileşme göstermiştir. Bu kazançlar, Boeing 737 MAX 9'un yere indirilmesinden kaynaklanan yaklaşık 200 milyon dolarlık etkiyi yansıtmaktadır; bu etki olmasaydı şirket üç aylık bir kar bildirecekti” denildi.



Havadayken patlayan acil çıkış kapısı yetkililer tarafından bulundu. BOEING, ŞİRKETE 160 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ



Ocak 2024’te ABD merkezli Alaska Havayolları’na ait Boeing 737-9 MAX tipi yolcu uçağının kapısı uçak havadayken kopmuş ve düşmüştü.



Yetkililer, kapının uçak 4 bin 800 metredeyken koptuğunu açıklamıştı ve FAA olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak Portland’daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı.

FAA, patlayan kapı ile ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardından United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini açıklamıştı.



Söz konusu olayın ardından Nisan ayının ilk haftasında Boeing, Alaska Havayolları’na 160 milyon dolarlık bir tazminat ödemişti.



UÇAĞIN MOTOR KAPAĞI DÜŞTÜ



ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver kentinden Teksas eyaletindeki Houston kentine sefer yapmak üzere 7 Nisan’da kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının motor kapağı düşmüştü.



Southwest Havayolları’na ait uçak, kalkış yaptığı Denver Havalimanı’na geri dönmüştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin