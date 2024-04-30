Ukrayna'da Kuzey Kore füzesi bulundu: Ambargo ihlal edildi

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım gözlemcileri tarafından yapılan bir açıklamaya göre Ukrayna'nın Harkov şehrine düşen bir füzenin Kuzey Kore yapımı "Hwasong-11" serisi balistik füze olduğu belirlendi.



32 sayfalık raporda BM yaptırım gözlemcileri, "2 Ocak 2024'te Ukrayna'nın Harkov kentine düşen bir füzeden elde edilen enkazın Kuzey Kore'deki Hwasong-11 serisi füzeye ait olduğunu" vurguladı.



Yaptırım gözlemcileri, Kuzey Kore'ye uygulanan silah ambargosunun ihlal edildiği sonucuna vardı.



Kuzey Kore, balistik füze ve nükleer programları nedeniyle 2006'dan bu yana BM yaptırımları altında ve bu önlemler yıllar geçtikçe güçlendirildi.

FÜZE RUSYA TARAFINDAN FIRLATILDI



Üç yaptırım gözlemcisi bu ayın başlarında enkazı incelemek için Ukrayna'ya gitti ve füzenin Rusya tarafından yapıldığına dair hiçbir kanıt bulamadı.



Füzenin nereden ve kim tarafından fırlatıldığını bağımsız olarak tespit edilemedi.



Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore yaptırımlar komitesine sundukları bir raporda, "Ukraynalı yetkililer tarafından sağlanan gidişata ilişkin bilgiler, füzenin Rusya Federasyonu topraklarında fırlatıldığına işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.