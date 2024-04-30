Ukrayna'da Kuzey Kore füzesi bulundu: Ambargo ihlal edildi

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım gözlemcileri Güvenlik Konseyi komitesine hazırladıkları bir raporda, 2 Ocak'ta Ukrayna'nın Harkov şehrine düşen füzenin enkazının Kuzey Kore'nin "Hwasong-11" serisi balistik füzesine ait olduğunu açıkladı. Enkazın bulunması Kuzey Kore'ye uygulanan silah ambargosunun ihlal edildiği anlamına geliyor.

Ukrayna'da Kuzey Kore füzesi bulundu: Ambargo ihlal edildi
Kuzey Kore'ye ait olduğu tespit edilen füze enkazı.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım gözlemcileri tarafından yapılan bir açıklamaya göre 'nın Harkov şehrine düşen bir füzenin yapımı "Hwasong-11" serisi balistik füze olduğu belirlendi.

32 sayfalık raporda BM yaptırım gözlemcileri, "2 Ocak 2024'te Ukrayna'nın Harkov kentine düşen bir füzeden elde edilen enkazın Kuzey Kore'deki Hwasong-11 serisi füzeye ait olduğunu" vurguladı.

Yaptırım gözlemcileri, Kuzey Kore'ye uygulanan silah ambargosunun ihlal edildiği sonucuna vardı.

Kuzey Kore, balistik füze ve nükleer programları nedeniyle 2006'dan bu yana BM yaptırımları altında ve bu önlemler yıllar geçtikçe güçlendirildi.

FÜZE RUSYA TARAFINDAN FIRLATILDI

Üç yaptırım gözlemcisi bu ayın başlarında enkazı incelemek için Ukrayna'ya gitti ve füzenin tarafından yapıldığına dair hiçbir kanıt bulamadı.

Füzenin nereden ve kim tarafından fırlatıldığını bağımsız olarak tespit edilemedi.

Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore yaptırımlar komitesine sundukları bir raporda, "Ukraynalı yetkililer tarafından sağlanan gidişata ilişkin bilgiler, füzenin Rusya Federasyonu topraklarında fırlatıldığına işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Green Card sonuçları tarihi: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları tarihi: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Beyaz Saray'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

Beyaz Saray'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

Alman diplomata Batı Şeria'da Filistinliler'den büyük tepki

Alman diplomata Batı Şeria'da Filistinliler'den büyük tepki

Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Refah'a gireceğiz

Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Refah'a gireceğiz

Trump'ın "sus payı" davasında 11 bin dolarlık ihlal cezası

Trump'ın "sus payı" davasında 11 bin dolarlık ihlal cezası

Londra'da kılıçlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü

Londra'da kılıçlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...