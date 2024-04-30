Lahey ilk kez Gazze hastanelerindeki savaş suçlarını soruşturdu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılarının, Gazze'nin en büyük iki hastanesinden personelle bölgede işlenen savaş suçları hakkında görüşme yaptığı bildirildi. UCM savcıları, savaşın başladığı 7 Ekim'den beri ilk kez sağlık görevlileriyle Gazze Şeridi'ndeki olası suçlar hakkında konuştu.

Lahey ilk kez Gazze hastanelerindeki savaş suçlarını soruşturdu

İki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcıları 'nin en büyük iki hastanesinde görev alan çalışanlarla görüştü.

Bu görüşme, UCM müfettişlerinin sağlık görevlileriyle Şeridi'ndeki olası suçlar hakkında yaptığı ilk sorgu oldu.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, UCM yetkililerinin Gazze Şeridi'nin iki önemli hastanesi Şifa ve Nasır hastanelerinde çalışan personelin ifadelerini aldıklarını söyledi.

Kaynaklar, potansiyel tanıkların güvenliğiyle ilgili kaygıları öne sürerek daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

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İFADELER SORUŞTURMALARDA KULLANILABİLİR

Hastanede yaşanan olaylar; savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı nedeniyle İsrailli devlet yetkililerine karşı açılan ceza davalarına bakan UCM'nin soruşturmasının bir parçası olabilir.

7 Ekim'de başlayan savaş sonrasında iki ana hastanesi de yüksek profilli hedefleri oldu.

Hamas'ı hastaneleri askeri amaçlar için kullanmakla suçlayan güçleri tarafından kuşatıldı ve saldırıya uğradı.

Hamas ve hastanelerin sağlık personeli ise bu iddiaları yalanladı.

İsrail, tüm askeri faaliyetlerinin Hamas varlığıyla meşrulaştırıldığını söylediği hastaneleri içinde veya çevresinde savaş suçları işlediğini reddediyor.

Hastaneler, savaş zamanlarında UCM kapsamında kendilerine yapılan saldırıları savaş suçu sayabilecek uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.

Netanyahu hakkında bu hafta tutuklama kararı çıkabilir

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NETANYAHU'YA TUTUKLAMA KARARI

İsrailli yetkililer bu hafta içerisinde Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama kararı çıkmasını bekliyor.

The Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, Milli Güvenlik Konseyi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey siyasiler hakkında olası bir tutuklama kararını engellemek için çalıştığını söyledi.

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"TEHLİKELİ BİR DURUM"

Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, UCM'nin herhangi bir hareketinin 'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak "askerleri ve tanınmış kişileri odağına alan eden tehlikeli bir emsal oluşturacağını" söyledi.

Netanyahu sosyal medya platformu Telegram'da, "Benim liderliğim altında İsrail, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel kendini savunma hakkını baltalamaya yönelik herhangi bir girişimini asla kabul etmeyecektir" paylaşımında bulundu.

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