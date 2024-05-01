Borrell'den "yabancı ajan" protestolarına yönelik müdahaleye tepki

Avrupa Birliği Dış Politikalar Şefi Joseph Borrell, Gürcistan'da, "yabancı ajanlar yasasına" karşı yapılan protestolara yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Borrell, "Barışçıl toplantıları bastırmak için güç kullanılması kabul edilemez" dedi.

Borrell'den "yabancı ajan" protestolarına yönelik müdahaleye tepki

Avrupa Birliği Dış Politikalar Şefi Joseph Borrell, 'daki "yabancı ajanlar yasasına" karşı yapılan protestoları değerlendirdi.

"Protestoculara yönelik şiddeti kınıyorum" diyen Borrell, "Gürcistan makamlarını barışçıl toplanma hakkını sağlamaya çağırıyorum" açıklamasını yaptı.

Borrell, "Barışçıl toplantıları bastırmak için güç kullanılması kabul edilemez" diye ekledi. 

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Tiflis'te düzenlenen protestolarda 63 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Eylemlerde 6 polisin de yaralandığı açıklandı.

Gürcistan güvenlik güçleri, dün geç saatlerde parlamento dışındaki protestoculara, tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve şok bombaları ile müdahale etmişti.

Yabancı ajan yasası, muhalefet ve Batılı ülkeler tarafından, otoriter ve 'dan esinlenmiş olarak görülüyor. 

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