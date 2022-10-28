Bosna Hersek'te tartışmalı seçimin sonucu açıklandı

Bosna Hersek'in özerk Sırp Cumhuriyeti'nde tartışmalı seçim sonrası oylar yeniden sayıldı.



Seçim Komisyonu, Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı Milorad Dodik'in galibiyetini açıkladı.



Sırp Lider Dodik, başkanlığının açıklanmasından sonra, "Öncelikli hedefim Sırp Cumhuriyeti'nin çıkarları olacak" dedi.



Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan seçimde, ilk sonuçların ardından, muhalefetteki Demokratik İlerleme Partisi adayı Jelena Triviç, zaferini ilan etti. Ancak oyların tamamı sayıldığında, Dodik'in kazandığı açıklanmış, muhalefetin itirazlarından sonra tekrar oy sayımına gidilmişti.



Sırp Cumhuriyeti'nin yeni lideri Dodik, milliyetçi duruşuyla dikkat çekiyor.



Oy sayımı sürerken yapılan gösterilerde de Bosna Hersek'ten ayrılarak bağımsız Sırp Cumhuriyeti idealinden bahsetmişti.



Milliyetçi Dodik'in bu söyleminden sonra, Bosna Hersek'in 1990'lardaki savaştan bu yana en büyük siyasi krizle karşı karşıya kaldığına dikkat çekiliyor.



Ukrayna'daki savaşın batılı ülkelerin kışkırtmalarıyla çıktığını savunan Dodik'in Putin'e yakın siyaseti de tepki topluyor.