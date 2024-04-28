Rekabet kızıştı: Elon Musk'tan Çin atağı

Elon Musk, Çin'de Tesla arabalarında otonom sürüş modunun etkinleştirilmeyi hedefliyor.



Elektrikli otomobil firması Tesla, Çinli rakipleriyle mücadele ederken ünlü milyarder Elon Musk Çin Başbakanı Başbakan Li Qiang ile görüştü.



Çin devlet medyasına göre Li ile yaptığı görüşme sırasında Musk, Tesla'nın daha fazla karşılıklı kazanç elde edebilmek için Çin ile derin işbirliğine istekli olduğunu söyledi.



Başbakan Li ise Musk'a Çin pazarının "her zaman yabancı sermayeli firmalara açık olacağını" söyledi.



TAM OTONOM SÜRÜŞÜ ETKİNLEŞTİRMEK İSTİYOR

Musk, Çin'de 'Tam Otomatik Sürüş'ü (FSD) etkinleştirmek ve algoritmalarını eğitmek için ülkede toplanan verileri yurtdışına aktarmak istiyor.



Ancak Tesla'nın Çin'de FSD teknolojisini hayata geçirme isteği, ABD'de geliştirilen sistemler için gereken kullanıcı verilerini Çin'de saklama gereksinimleri nedeniyle karmaşıklaşıyor.



Tesla daha önce Çinli yetkililere FSD'nin ülkede kullanıma sunulması konusunda güvence vermek için çeşitli adımlar atmıştı. Ünlü milyarder Şangay'da Çinli tüketicilerle ilgili verileri ulusal yasalara uygun olarak işlemek için bir veri merkezi kurmuştu.

ÇİN PAZARLINDA ZORLUKLARLA BOĞUŞUYOR

Tesla dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de azalan satışlar ve veri güvenliği endişeleriyle boğuşuyor.



Rakamlar, Tesla'nın sektördeki yerel pazar payının yüzde 7,5 olduğunu gösteriyor. Tesla'nın en büyük rakibi olan BYD'nin pazar payı ise yüzde 33.



Tesla'nın genel satışları ilk çeyrekte yüzde 9 oranında düşerken, kârı geçen yılın aynı dönemindeki 2,51 milyar dolardan 1,13 milyar dolara geriledi. Şirketin 2024 yılında hisse fiyatı yüzde 32 oranında düştü. Tesla bu düşüşü durdurmak için otomobillerine indirim yapmak zorunda kaldı.