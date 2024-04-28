Aşırı sağcı İsrailli bakan: Ateşkes olursa Netayahu hükümeti dağılacak

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes anlaşmasının onaylanması halinde bunun Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin dağılmasına yol açacağını söyledi.



Sosyal medya hesabından bugün bir paylaşım yapan Bakan Ben-Gvir, ocak ayında yaptığı bir paylaşıma “hatırlatma” yazarak, “Pervasız anlaşma=hükümetin dağılması” ifadesini kullandı.

Kabinenin bir diğer aşırı sağcı üyesi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bugün yaptığı açıklamada, Refah'a girmemesi halinde Netanyahu hükümetinin “var olma hakkı kalmayacağı” konusunda uyarıda bulundu.

Smotrich ve Ben-Gvir, dün yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.



Haberde, Smotrich ve Ben-Gvir'in Netanyahu'ya yönelik bu çıkışının sebebinin ateşkes konusunda ilerlemeden kaynaklandığı belirtilmişti.



Yahudi Gücü Partisinin lideri Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in partilerinin hükümetten çekilmesi durumunda, İsrail'de 2022 yılının aralık ayından bu yana devam eden koalisyon hükümeti düşüyor.



İsrail, Refah'ta Hamas taburlarının bulunduğunu öne sürerek kara operasyonuna hazırlanıyor.