Bozuk kavun 8 kişiyi öldürdü | Salmonella nedir?

CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna işaret ederek, halka kaynağı bilinmeyen kavunları satın almamaları ve tüketmemeleri çağrısında bulundu.



ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.



SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?



Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, istifra ve ateş yer alıyor.



Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.