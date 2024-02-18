Brezilya lideri Lula'dan İsrail'in Gazze saldırılarına "Hitler" tepkisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere gittiği Addis Ababa'da gazetecilere açıklama yaptı.

İsrail'i Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere karşı "soykırım" yapmakla suçlayan Lula da Silva, Tel Aviv'in eylemlerini "Adolf Hitler'in Yahudileri yok etme kampanyasıyla" karşılaştırdı.

Lula, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır. Bu, askerlerin askerlere karşı savaşı değil. Bu, son derece hazırlıklı bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasındaki bir savaş" dedi.



Gazze Şeridi'nde Filistin halkı ile yaşananların, tarihin başka hiçbir anında yaşanmadığını söyleyen solcu lider, "Aslında oldu: Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde" diye ekledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Brezilya büyükelçisinin kınanacağı duyuruldu.



78 yaşındaki lider, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıyı da "terörist" bir eylem olarak kınamıştı.



Ancak o zamandan bu yana İsrail'in misilleme niteliğindeki askeri harekatını yüksek sesle eleştirmeye başladı.

