İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 ölü, 6 ağır yaralı

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6'sı ağır yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 ölü, 6 ağır yaralı
Gazze'de sınır kapısına saldırı: Yardım geçişleri durduruldu

Gazze'de sınır kapısına saldırı: Yardım geçişleri durduruldu

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ordusunun 'de bir evi hedef aldığı hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6'sı ağır yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Gazze'deki Ehli Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırıda hedef alınan ev ile çevre yapılarda büyük çaplı yıkım meydana geldi.

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