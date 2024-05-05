İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 ölü, 6 ağır yaralı

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi hedef aldığı hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6'sı ağır yaralandı.



Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.



Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Gazze'deki Ehli Hastanesi'ne kaldırıldı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırıda hedef alınan ev ile çevre yapılarda büyük çaplı yıkım meydana geldi.