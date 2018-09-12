Güney Amerika ülkesi Brezilya'da İşçi Partisi, hapisteki eski Devlet Başkanı Lula Da Silva'yı 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanı seçiminde aday göstermekten vazgeçti.



Parti yetkilileri, Lula'nın hapiste yattığı Curitiba şehrinde yaptıkları toplantıda, eski devlet başkanını aday göstermeme kararı aldı.



İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Paulo Teixeira, Sao Paolo Belediye Başkanı Fernando Haddad'ın partinin devlet başkanı adayı olacağını duyurdu. Haddad, Lula hükümetinde eğitim bakanı olarak görev yapmıştı.



BAŞKAN YARDIMCISI KOMÜNİST PARTİ'DEN



Teixeira, partisinin seçimde ittifak yapacağı Brezilya Komünist Partisi'nden Manuela D'Avila'nın ise devlet başkan yardımcısı adayı olacağını belirtti.



Partinin bu konudaki resmi açıklamayı gün içinde yapacağı kaydedildi.



İşçi Partisi'nin ağustos başında yaklaşık 2 bin üyesinin katıldığı kongrede, Lula da Silva ekim ayındaki seçim için partinin adayı olarak açıklanmıştı.



Federal mahkeme, 10 Ağustos'ta Lula da Silva'nın devlet başkanlığı için yarışacak adayların televizyonda katılacağı bir tartışma programında yer alma talebini kabul etmemişti.



İşçi Partisi, 16 Ağustos'ta devlet başkanı adayı olarak hapisteki Lula da Silva için Yüksek Seçim Mahkemesi'ne resmi başvuruda bulunmuştu. Mahkeme de eylül başında aldığı kararla Lula da Silva'nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetmişti.

LULA 12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



Pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Lula da Silva, nisan ayından bu yana cezaevinde bulunuyor.