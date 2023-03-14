Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, bildirmediği hediyelerle ilgili ifade verecek

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ifadeye çağırılacağını söyledi ancak ifade tarihine dair bilgi paylaşmadı.



Bakan Dino, "Eski Devlet Başkanı ifadeye çağırılacak. Gelmezse uluslararası işbirliği mekanizmalarının devreye girebileceği yeni bir durum gelişebilir." dedi.



Beyan edilmeyen mücevherlere dair soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Dino, "Dinlenen başka kişiler ve tanıklar var. Kendisi dinlenmeden de soruşturma tamamlanabilir ama umarım gelir ve ifadesini verir." diye konuştu.



Dino, soruşturma kapsamında çok sayıda fotoğraf, video ve delilin bulunduğuna dikkati çekti.



Bolsonaro, herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.



Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.



Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyor.



Bolsonaro'nun ABD'de daha fazla kalabilmek için vizeye başvurduğu kaydediliyor.

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