Ateşkes görüşmeleri | Katar heyeti de Kahire yolunda

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 211 gündür devam ederken, Mısır'da yapılan ateşkes görüşmelerinin sonuçlanması bekleniyor. Bir Katar heyetinin de bugün Kahire'ye giderek müzakerelere katılacağı bildirildi.

Ateşkes görüşmeleri | Katar heyeti de Kahire yolunda
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Tulkarem bölgesine baskın düzenledi.

heyeti, ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gidiyor.

El Cezire Arapça'nın bildirdiğine göre Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması için görüşmelere katılmak üzere bir Katar heyeti, bugün 'ın başkentinde olacak.

 ile Hamas arasında arabulucular liderliğinde devam eden müzakereler kapsamında, Hamas'ın teklife vereceği yanıt bekleniyor.

Hamas da dün akşam, bir heyetinin Kahire'ye gideceğini duyurmuştu.

Filistinli örgütün, İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceği 

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut” dedi.

Hamas, arabulucuların sunduğu teklifi olumlu olarak değerlendirdiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 211'inci gününde. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 35 bine yakın insan öldü.

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