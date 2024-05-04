İngiltere'de yerel seçimler: İktidardaki Muhafazakar Parti oy kaybetti

İngiltere ve Galler'de halk yerel seçimler için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Muhafakar Partinin belediye meclis üye sayısı düştü. Ana muhalefet İşçi Partisi ise 173 yeni sandalye kazandı.

İngiltere'de yerel seçimler: İktidardaki Muhafazakar Parti oy kaybetti
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve eşi Saadiya Khan, oylarını kullanmaya köpekleri Luna'yla gitti.

ve Galler'de yapılan yerel seçimlerde birçok bölgede sonuçlar açıklandı.

Halk, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için dün sandığa gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Muhafazakar Partinin belediye meclis üye sayısının düştüğü görüldü.

Oylama, 107 seçim bölgesinde yapıldı.

İlk sonuçlara göre, ana muhalefetteki İşçi Partisi 173 yeni sandalye ile belediye meclis üyesi sayısını 1026'ya yükseltirken, iktidardaki Muhafazakar Parti 448 sandalye kaybetti ve üye sayısı 479'a düştü.

Liberal Demokratlar 101, bağımsızlar 92 ve Yeşiller 65 yeni sandalye kazandı.

Eski Muhafazakar Parti milletvekili Scott Benton'ın istifasının ardından Blackpool South'un yeni milletvekili de yerel seçimlerde yapılan oylamada belirlendi. Buradaki ara seçimi, ana muhalefetteki İşçi Partisinin adayı Chris Webb kazandı.

LONDRA SONUÇLARI BEKLENİYOR

İngiltere'nin başkenti 'yı gelecek 4 yıl boyunca yönetecek belediye başkanı ise yarın belli olacak. Londra Belediye Başkanlığı sonuçları yarın belediye binasında açıklanacak. Aynı şekilde Londra belediye meclisi üyeleri de yarın belli olacak.

Birçok belediye için oy sayımı devam ediyor. Nihai sonuçların yarına kadar açıklanması bekleniyor.

Seçimlerle, İngiltere ve Galler'de görev yapacak 39 polis ve suç komiseri de belli olacak.

Bu yerel seçimler, yasal olarak 28 Ocak 2025'e kadar yapılması gereken gelecek genel seçimler öncesinde partiler için önemli bir yarış olarak değerlendiriliyor.

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