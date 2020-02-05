Cameron'ın silahını tuvalette unutan koruması açığa alındı

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Cameron’ın koruması, silahını ve eski Başbakan'ın pasaportunu önceki gün New York-Londra seferini yapan uçağın tuvaletinde unuttu.



Silahı ve pasaportu bulan yolcu, bunları "dehşet içinde" İngiliz Havayolları personeline teslim etti.



İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın yakın koruma birimine mensup polise ait 9 milimetre çapındaki Glock 17 tipi silahın tuvalette bulunduğu, teşkilattan yapılan açıklamayla da doğrulanırken, unutkan memurun açığa alındığı kaydedildi.



David Cameron, 2010-2016'da başbakanlık görevini yürütmüş, 23 Haziran 2016’da yapılan Avrupa Birliği referandumunda Brexit kararı alınmasının ardından istifa etmişti.

