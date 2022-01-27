Çavuşoğlu: Putin, Pekin Olimpiyatları'nın ardından Türkiye ziyareti için tarih verecek

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ın da katılacağını bildirdi.



Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.



Ermenistan'la başlatılan ve Azerbaycan'ın da desteklediği normalleşme sürecinin güven artırıcı adımlarla devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda iki ülke özel temsilcilerinin ilk görüşmesini Moskova'da gerçekleştirdiğini belirtti.



Çavuşoğlu, özel temsilcilerin sürekli temas halinde olduğunu ve bundan sonraki toplantıyı kararlaştıracağını aktararak, karşılıklı uçuşların ise şubatta başlayacağını hatırlattı.



Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) herkesin davet edildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Afrika'dan ciddi bir katılım var. Şu ana kadar 45 dışişleri bakanı, artı devlet bakanlarıyla 50 bakan katılımını teyit etti. Latin Amerika bölgesinden 6 ya da 7 bakan teyit etti" diye konuştu.

"HERKESİN SESİNİN DUYULMASINI İSTİYORUZ"



Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri dahil 30 uluslararası örgüt temsilcisinin de ADF'ye katılacağını kaydederek, "Herkes buranın özgür bir ortam platform olduğunu gördü. Biz de bunu istiyoruz. Yani diplomasiyi ön plana çıkaralım, diyaloğu ön plana çıkaralım, var olan sorunlar da görüşülsün, geleceğe yönelik vizyonlar da ortay konsun." dedi.



Herkesin sesini ADF'de duyurmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Ermenistan Dışişleri Bakanı (Ararat Mirzoyan) ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan en son davet ettiğimiz kişilerin ADF'ye katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarını da bir parçası olmuş olur."



Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik konusuna ilişkin ise şunları söyledi:



"Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik konusunda düşüncelerimizi defaatle paylaştık. Gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik. Bu telkinlerimizi hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya iletirken uluslararası platformlarda da bunun nasıl önleneceği konusunda düşüncelerimizi de aktardık. Bunlardan bir tanesi de NATO. Aynı şekilde ABD Dışişleri Bakanı (Antony Blinken) ile de telefonla ve yüz yüze görüşmelerimiz oldu. O görüşmelerde bu düşüncelerimizi paylaştık."



Türkiye olarak, Rusya'nın ABD ve NATO ile arasındaki diyaloğun devam etmesini istediklerini ve Moskova yönetiminin güvenlik endişeleriyle ilgili düşüncelerini ya da taleplerini yazılı bir şekilde hem NATO ile hem de ABD ile paylaştığına işaret eden Çavuşoğlu, "Hem ABD hem NATO bizim de katkılarımızla kendi cevabını Rusya Federasyonu'na iletti. Bizim arzumuz bu diyaloğun devam etmesi. Bir belgeyle ya da iki görüşmeyle tüm sorunlar çözülmez. NATO özellikle Rusya Federasyonu'nun NATO nezdindeki büyükelçisinin geri dönmesini de talep etti.

Şeffaflık burada ön plana çıkıyor. Gerginliği azaltacak önlemler ön plana çıkıyor. Bunlar özellikle bizim ve bizim gibi düşünen ülkelerin de temsil ettiği elbette NATO’nun tehditlere karşı bir caydırıcılık gücü var. Biz özellikle Minsk formatındaki toplantılara bize ev sahipliği yapıp yapamayacağımızı sordukları zaman memnuniyetle yaparız dedik. Geldiler İstanbul’da incelemeler yaptılar. Yapabileceklerini söylediler. Tüm taraflar kararlarını verecek. Eğer öyle bir karar olursa Türkiye olarak, ev sahibi gerekli desteği vereceğimizi herhangi bir sorunun yaşanmayacağını söyledik." diye konuştu.



Türkiye Rusya ve Ukrayna arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin de bilgi veren Çavuşoğlu, bir yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 11 telefon görüşmesi yaptığını, bir kez de yüz yüze görüştüğünü, kendisinin de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de 5 telefon görüşmesi yaptığını 5 kez de yüz yüze görüştüğünü aktardı.



Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna arasında yapılacak zirvenin Ukrayna’da gerçekleşeceğini, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirecek zirvenin ev sahipliğini ise Türkiye'nin yapacağını dile getirerek, "Bu toplantıyı gerçekleştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin'i Türkiye'ye davet etti. Ocak ayı içinde bazı tarih önerileri oldu ama uymadı. Şimdi önümüzdeki süreç içinde Putin’in Pekin Olimpiyatları'ndan döndükten sonra bir tarih verebileceklerini arkadaşlarımıza söylemişler. Bugün (Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü) Peskov da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Biz Ukrayna'ya gideceğiz, zirvemizi gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda Rusya ile bu zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz. İki ülke arasındaki tansiyonu düşürme konusunda dün akşam bir televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin düşüncelerini, tekliflerini bir kez daha yinelemiştir. Umarım bu çabalar bölgede tansiyonu düşürür ve çatışma ve rekabet yerine iş birliğini ön çıkarmış oluruz" diye konuştu.

