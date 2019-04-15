Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangını büyük üzüntüyle izlediklerini belirtti. Çavuşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:



“Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket."



CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN NOTRE DAME KATEDRALİ MESAJI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirtterk, "Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır.” ifadelerine yer verdi



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Altun paylaşımında şunları kaydetti:



“Fransa’nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır.”

KATEDRALİN KULESİ BÖYLE YIKILDI