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Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Oy kullanma yaşı 16’ya düşürülmeli

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, gençlerin ülkedeki gelişmelere ilişkin yeterince bilgiye sahip olduğunu belirtti. Pavel, halihazırda 18 olan oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Oy kullanma yaşı 16’ya düşürülmeli
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Cumhurbaşkanı Petr Pavel,  ülkenin Moravya-Silezya Bölgesi’nde ziyaret ettiği bir okulda güncel konulara değindi.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Oy kullanma yaşı 16’ya düşürülmeli - 1

"ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MAAŞLARI ARTIRILMALI"

Gençlerin ülkedeki olaylara ilişin yeterince bilgi sahibi oldukları ve seçimle karar alma süreçlerine dahil olmalarının herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacağını kaydeden Pavel "Seçmen yaşının 18’den 16’ya düşürülmesinden yanayım." dedi.

Pavel, dün çeşitli üniversitelerin sözel bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin düşük maaşlar nedeniyle düzenlediği gösteriye de değinerek öğretim üyelerinin maaşlarının artırılması gerektiğini söyledi.

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