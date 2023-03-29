Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Oy kullanma yaşı 16’ya düşürülmeli

"ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MAAŞLARI ARTIRILMALI"

Gençlerin ülkedeki olaylara ilişin yeterince bilgi sahibi oldukları ve seçimle karar alma süreçlerine dahil olmalarının herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacağını kaydeden Pavel "Seçmen yaşının 18’den 16’ya düşürülmesinden yanayım." dedi.



Pavel, dün çeşitli üniversitelerin sözel bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin düşük maaşlar nedeniyle düzenlediği gösteriye de değinerek öğretim üyelerinin maaşlarının artırılması gerektiğini söyledi.