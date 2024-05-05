Çekya, Rusya Büyükelçisini geri çağırdı

Çekya hükümeti, ülkenin Rusya Büyükelçisi Vitezslav Pivonka’yı resmen geri çağırdığını duyurdu.

Çekya, Rusya Büyükelçisini geri çağırdı

Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, 2022 yılının sonlarında Prag’a dönen Çekya’nın Büyükelçisi Vitezslav Pivonka’nın resmen geri çağrıldığını duyurdu.

Bakan Lipavsky, açıklamasında Pivonka’nın Büyükelçilik görevinin mayıs ayının sonlarında son bulacağını kaydederken Pivonka’nın görevinin sona ermesiyle Maslahatgüzarı Jan Ondrejka görevleri yürütecek.

Öte yandan Çekya tarafından yapılan açıklamada, Prag yönetiminin Moskova’ya yeni bir büyükelçi görevlendireceği bildirildi.

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