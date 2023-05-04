Çekya'da evsizlerin yaşadığı barınakta yangın: 8 ölü

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Yerel basında yer alan haberlerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybedenlerin dışında yangından etkilenen başka kimseyi bulmadığı belirtildi.



Başbakan Petr Fiala da Twitter'dan hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek olayın büyük bir trajedi olduğunu ifade etti.



Brno Büyükşehir Belediye Başkanı Marketa Vankova da bu trajik olaya neyin yol açtığının her yönüyle araştırıldığını kaydederek taziye mesajı paylaştı.