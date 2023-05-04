Çekya'da evsizlerin yaşadığı barınakta yangın: 8 ölü

Çekya'nın ikinci büyük şehri Brno'da evsizlerin yaşadığı barınakta çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekya'da evsizlerin yaşadığı barınakta yangın: 8 ölü
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Polis Sözcüsü Pavel Svab, basına yaptığı açıklamada, Brno'nun Komarov bölgesinde daha ziyade evsizlerin yaşadığı bir barınakta gece geç saatlerde çıktığını bildirdi.

Svab, olayda 8 kişinin öldüğünü, yangının bir başka evsiz tarafından çıkartılmış olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu ve konuya ilişin geniş çaplı inceleme başlatıldığını kaydetti.

Çekya'da evsizlerin yaşadığı barınakta yangın: 8 ölü - 1

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Yerel basında yer alan haberlerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybedenlerin dışında yangından etkilenen başka kimseyi bulmadığı belirtildi.

Başbakan Petr Fiala da Twitter'dan hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek olayın büyük bir trajedi olduğunu ifade etti.

Brno Büyükşehir Belediye Başkanı Marketa Vankova da bu trajik olaya neyin yol açtığının her yönüyle araştırıldığını kaydederek taziye mesajı paylaştı.

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