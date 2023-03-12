CENTCOM komutanı Suriye'de: YPG/PYD güçlerini ziyaret etti

CENTCOM'dan yapılan açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.



Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DAEŞ'e karşı operasyonlar düzenleyen SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verildi.



Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin "DAEŞ'e karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi. ABD'li komutanın DAEŞ'li ailelerin bulunduğu kampları da ziyaret ettiği kaydedildi.



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.



