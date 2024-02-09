Cezayir, Almanya'ya gaz satacak

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşme başkent Cezayir'de yüzde yüz VNG iştiraki olan VNG Handel & Vertrieb GmbH ile imzalandı.



Sonatrach Genel Müdürü Reşid Haşişi, Almanya'ya doğalgaz tedarikinin başlangıcını temsil eden bu önemli sözleşmeyle Avrupa ile enerji ortaklığını güçlendirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Haşişi, bu ticari ortaklığı geliştirmek ve ileride başka alanlara da yaymak için büyük imkanlar olduğunu kaydetti.



VNG Genel Müdürü Ulf Heitmüller ise Sonatrach ile orta vadeli gaz tedarik sözleşmesinin imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.



Heitmüller, imzalanan sözleşme kapsamında VNG'nin, Cezayir'den boru hattıyla gaz satın alan ilk Alman kuruluşu olduğuna işaret etti.



Açıklamada, sözleşmenin ne zaman yürürlüğe gireceğine ve satın alınan gaz miktarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



VNG'nin hidrojen alanında Sonatrach ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı ve gelecekte de Cezayir'den Almanya'ya yeşil hidrojen ithal etmeyi planladığı belirtildi.



Cezayir gazı, boru hatlarıyla Avrupa'da İtalya ve İspanya'ya ulaşıyor. Cezayir'den yılda 25 milyar metreküp gaz satın alan İtalya, Cezayir'in Avrupa'daki en önemli enerji ortağı olarak öne çıkıyor.