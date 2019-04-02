Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti.



Cezayir resmi ajansı APS'nin haberinde, "Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Cumhurbaşkanlığı görevini sona erdirme kararını Anayasa Konseyi Başkanına resmen bildirdi" ifadesine yer verildi.



Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, bu akşam yaptığı yazılı açıklamada, Buteflika'ya derhal görevi bırakma çağrısında bulunmuştu.



Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca, istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için önemli kararlar alınacağı aktarılmıştı.



İSTİFAYA GÖTÜREN PROTESTOLAR



Cezayir'de 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen 22 Şubat'ta beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden oldu.



Gelen tepkiler üzerine Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.



Cezayir sokağı ve muhalefet, Buteflika'nın adaylıktan çekilmesini ilk başta memnuniyetle karşıladı, ancak seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi Cumhurbaşkanı'nın görev süresini "ucu açık bir şekilde uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirince protestolar devam etti.





