Suudi bakan Gazze'de ateşkes talebini yineledi

İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde açılış konuşmasını yapan Suudi Dışişleri Bakanı bin Ferhan, ülkesinin, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes talebini bir kez daha dile getirdi.

Suudi bakan Gazze'de ateşkes talebini yineledi

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 'in saldırıları altındaki Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin acılarına son vermek için insani koridorlar oluşturulması gerektiğini de ifade eden Ferhan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde konuştu.

Açılış konuşmasında Ferhan, Suudi Arabistan'ın Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes talebini yinelediğini vurguladı.

Teşkilata üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4-5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

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