Cezayir Fransızların kaçırdığı 2 milyon belgeyi geri alacak

Cezayir, "Hafıza Dosyası" olarak isimlendirilen Fransız sömürgeciliği dönemi (1830-1962) dosyalarına yönelik çalışma kapsamında Fransa’ya kaçırılan 2 milyon tarihi belgeyi geri alacak.



Cezayir devlet radyosunun haberine göre, Cezayir Tarih ve Hafıza Komitesi ile Fransa Tarih ve Hafıza Komitesi sömürge dönemine ait 2 milyon belgenin dijital ortama aktarılmış halinin Cezayir’e iade edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

OSMANLI DÖNEMİNDEN KAÇIRILAN ESERLER DE VAR



Anlaşma kapsamında ayrıca Fransa’ya kaçırılan Osmanlı dönemine ait 5 metretül çapında 29 rulo ve 13 kayıt defteri ile yağmalanan bazı mülklerin Cezayir’e iade edileceği belirtildi.

