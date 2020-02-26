Cezayir'de ilk kez corona virüsü vakası tespit edildi

Cezayir'de ilk kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası tespit edildi.



Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.



Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.



İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.



CORONA'YA YAKALANAN BAKAN YARDIMCISI