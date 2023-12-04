Christopher Nolan'a Britanya Film Enstitüsü'nden onur ödülü

Sinema dünyasının yıldız yönetmenlerinden Christopher Nolan, sinemanın sınırlarını zorladığı için Britanya Film Enstitüsü tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Christopher Nolan'a Britanya Film Enstitüsü'nden onur ödülü

1933 yılında kurulan, film yapımını ve televizyon yayınlarını destekleyen ve koruyan bir kuruluş olan Britanya Enstitüsü, Christopher Nolan'a onur ödülü verdi.  Kuruluş, onur ödülüne layık gördüğü Nolan'ın sınırlarını sürekli olarak zorladığını ve sinemanın önceliğine saygıyı sürdürdüğünü belirtti.

Nolan ise ödüle layık görüldüğü için, “Sinemanın hem tarihini hem de geleceğini korumaya kendini adamış bir kuruluştan alacak olmaktan büyük heyecan ve onur duyuyorum.” dedi.

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36 OSCAR ADAYLIĞI, GENELİNDE 5 MİLYAR DOLAR HASILAT

Filmogrofisinde Kara Şövalye, Memento, Dunkirk, Inception, Interstellar, Tenet gibi yapımlar bulunan İngiliz yönetmen, bugüne dek 36 kez Oscar’a aday gösterildi. Yönettiği filmler ise dünya genelinde 5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.

Daha önce kuruluş tarafınan onur ödülüne layık görülenler arasında Akira Kurosawa, Martin Scorsese, Orson Welles, Spike Lee gibi yönetmenler ile Elizabeth Taylor gibi oyuncular yer alıyor.

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