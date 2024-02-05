Çin, Avusturalyalı yazarı ölümle cezalandırdı

Avustralya hükümeti, yazar Yang Jun'a, Çin'de "ertelenmiş ölüm cezası" verildiğini duyurdu. Hükümet bunu, "üzücü bir haber" olarak nitelendirdi.

Çin doğumlu Avustralya vatandaşı Jun, casusluk suçlamasıyla 2019 yılından bu yana Çin'de hapiste tutuluyordu.



Avusturalya Dışişleri Bakanı Penny Wong, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Avustralya hükümeti bu sonuç karşısında dehşete düşmüştür" dedi.



Wong, idam cezasının iki yıllık bir sürenin ardından ömür boyu hapse çevrilebileceğini anladıklarını söyledi ve "Tepkimizi en güçlü şekilde ileteceğiz" dedi.



Bakan Wong, Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Qian'ın hükümetin itirazını dinlemek üzere çağrılacağını da belirtirken, Yang'ın Mayıs 2021'de ulusal güvenlik suçlamalarıyla kapalı kapılar ardında yargılanmasından bu yana, karar ve cezasının defalarca ertelendiğini söyledi.



Bakan, Avustralya'nın sürekli olarak "temel adalet standartları, prosedürel adalet ve insani muamele" çağrısında bulunduğunu ifade ederek "Avustralya, uygun tıbbi tedavi de dâhil olmak üzere Dr. Yang'ın çıkarları ve refahı için adaleti savunmaktan vazgeçmeyecektir" diye konuştu.

Wong, "Tüm Avustralyalılar Dr. Yang'ın ailesiyle yeniden bir araya geldiğini görmek istiyor" dedi.

