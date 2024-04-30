Çin, Filistin için devrede: Hamas ve El Fetih görüşmesi

Çin, Filistin için birlik görüşmelerinde Hamas ve El Fetih’e ev sahipliği yaptı. Çin hükümeti iki Filistinli grup ile Filistin devleti için uzlaşı konusunu görüştü.

Çin, Filistin için devrede: Hamas ve El Fetih görüşmesi

Çin hükümetinin davetiyle Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih temsilcileri 'in uzlaşmasını teşvik etmek için Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in açıklamasında göre her iki taraf da Devleti konusunda uzlaşmanın gerçekleştirilmesi için siyasi iradeyi tam olarak ifade etti.

Lin, görüşmede tarafların pek çok konuda "cesaret verici ilerleme" sağladığını ve "diyalog sürecini Filistin'in birliği ve dayanışmasını en erken tarihte sağlamak için devam ettirme konusunda anlaştıklarını" belirtti.

Hamas ve El Fetih temsilcileri, Çin'in Filistin halkına desteğini takdir ettiklerini aktararak Çinli yetkililere Filistin'in iç birliğini güçlendirme çabalarından dolayı teşekkür etti.

Gelecekte kurulacak ilişkiler için anlaşma sağlandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin tarafından daha önce El Fetih-Hamas toplantısına ilişkin, “Filistin Ulusal Otoritesi’nin yetkililerinin güçlendirilmesini destekliyoruz. Tüm Filistinli grupların diyalog ve istişare yoluyla uzlaşma sağlamasını ve dayanışmayı artırmasını destekliyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Filistinli gruplar, iç anlaşmazlıkları ve bölünmeyi gidermek üzere en son şubatta Rusya'nın başkenti Moskova'da benzer formatta ulusal uzlaşma görüşmeleri yürütmüştü.

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