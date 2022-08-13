Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını gönderecek

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye ait savaş jetleri ve bombardıman uçaklarının, Tayland'da yarın başlayacak "Falcon Strike" tatbikatına katılacağı belirtildi. Tatbikatın, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikatların ardından gelmesi dikkati çekti.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.08.2022 - 11:51

Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını gönderecek

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Hava Kuvvetleri'nin, ile ortak düzenlenecek Falcon Strike isimli askeri tatbikat için savaş uçaklarını göndereceği bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde, Laos sınırı yakınındaki Udorn Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenecek tatbikatta, "hava desteği, yer hedeflerine saldırı, küçük ve büyük birlik sevkiyatı alanında eğitimler yapılacağı" kaydedildi.

Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını göndereceğini duyurdu. Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını göndereceğini duyurdu.

ÇİN'İN TAYLAND ÇEVRESİNDEKİ TATBİKATLARI

Hava, kara ve deniz unsurlarının katıldığı, 6 bölgede yürütülen tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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