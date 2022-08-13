Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını gönderecek

Çin Hava Kuvvetleri'nin, Tayland ile ortak düzenlenecek Falcon Strike isimli askeri tatbikat için savaş uçaklarını göndereceği bildirildi.



Ülkenin kuzeyinde, Laos sınırı yakınındaki Udorn Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenecek tatbikatta, "hava desteği, yer hedeflerine saldırı, küçük ve büyük birlik sevkiyatı alanında eğitimler yapılacağı" kaydedildi.



Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını göndereceğini duyurdu.

ÇİN'İN TAYLAND ÇEVRESİNDEKİ TATBİKATLARI

Hava, kara ve deniz unsurlarının katıldığı, 6 bölgede yürütülen tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.



Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.



Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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