Şinhua'da yer alan habere göre, Çongçing kentinin Çıngkou bölgesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Heyelanda çok sayıda ev zarar gördü.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.