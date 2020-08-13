Çin'deki sellerde 200'den fazla kişi öldü ya da kayboldu

Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Cou Şüevın, basına yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sellerde 219 kişinin ölü ya da kayıp olarak kayda geçtiğini ve 54 bin evin yıkıldığını belirtti.



Cou, sellerin 25 milyar dolar civarında doğrudan hasara neden olduğunu kaydetti.



Ülkede sellerin yol açtığı 25,7 milyar dolarlık (178,9 milyar yuan) ekonomik kaybın, son 5 yıldaki sel hasarının ortalamasından yüzde 15,9 daha fazla olduğu ifade edildi.



Çin'de hazirandan bu yana meydana gelen sel felaketleri nedeniyle 24 eyalette 2 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştı.

