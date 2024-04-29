Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Harekete geçeceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tayvan için askeri yardım içeren bir yasa tasarısını imzalamasıyla ilgili açıklama yaptı.



Pekin'in askeri yardım paketini kesin bir şekilde reddettiği belirtildi.



Açıklamada, "Bu hareket Çin-ABD işbirliği için ciddi engeller yaratıyor. Pekin, bu olumsuz maddeleri Çin'e karşı uygulamamaları konusunda ABD'yi uyarmaktadır. Çin, ulusal egemenliği korumak için harekete geçmek zorunda kalacak" denildi.

Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 5-10 Mayıs tarihleri arasında Fransa, Sırbistan ve Macaristan'ı ziyaret edeceği duyuruldu.



Bakanlık, ziyaretlerin Çin'in bu üç ülke ve Avrupa Birliği ile ilişkileri için son derece önemli olduğunu belirtti.



Bakanlık, ziyaretlerin küresel barış ve kalkınma için yeni bir ivme sağlayacağını ifade ederken "Çin'in Fransa ile siyasi karşılıklı güven, dayanışma ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi dört gözle beklediğini" bildirdi.

MACRON'LA BİR ARAYA GELECEK



Görüşmelerde Başbakan Şi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin-Fransa ilişkileri, Çin-AB ilişkileri ve uluslararası konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını kaydedildi.

Şi Cinping ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapacak. Görüşmelerde ikili ilişkileri güçlendirme konuları tartışılacak.

Çin'in, Sırbistan ile olan "demir gibi sağlam dostluğu" pekiştirmek için bu ziyareti bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi ve Macaristan'ın BRI (Kuşak ve Yol İnisiyatifi) işbirliği ve Çin-CEEC (Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri) işbirliği için önemli olduğu vurgulandı.

Şi'nin, Macaristan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile de bir araya geleceği ve Çin'in Macaristan ile ikili ilişkilerini yükselteceği bildirildi.