Çin'den Blinken'ın Tayvan paylaşımına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan’da 13 Ocak’ta düzenlenen Başkanlık Seçimi’ni kazanan Lai Ching-te’yi tebrik etti.

Blinken, yayımladığı mesajda, “Lai Ching-te'yi Tayvan başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutluyoruz. Ayrıca Tayvan halkını da özgür ve adil seçimlere katılarak demokratik sistemlerinin gücünü gösterdikleri için kutluyoruz.” dedi.



Çin Dışişleri Bakanlığı, Blinken’in bu açıklamasının ‘tek-Çin’ politikasının ihlali olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verildi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı, tek Çin ilkesini ve Çin-ABD ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal eden Çin'in Tayvan bölgesindeki seçimlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Bu durum, ABD'nin Tayvan bölgesiyle sadece kültürel, ticari ve diğer gayri resmi ilişkilerini sürdürme yönündeki siyasi taahhüdünü ciddi şekilde ihlal etmiştir. Ciddi anlamda yanlış bir sinyal göndermiştir. Çin bu durumdan kesinlikle memnun değildir ve buna şiddetle karşı çıkmaktadır ve ABD'ye sert itirazlarda bulunmuştur.''



“TEK-ÇİN İLKESİ, ABD-ÇİN İLİŞKİLERİNİN SİYASİ TEMELİDİR”



Bakanlık, tek-Çin ilkesinin ABD-Çin ilişkilerinin siyasi temeli olduğuna dikkat çekerek, “Tayvan meselesi Çin'in temel çıkarlarının özü ve Çin-ABD ilişkilerinde kırmızı çizgidir. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerin temel normu ve uluslararası toplumun genel mutabakatıdır. Aynı zamanda Çin-ABD ilişkilerinin de siyasi temelidir. Çin, ABD ile Tayvan arasında her türlü resmi alışverişe her zaman kesin bir şekilde karşı çıkmış ve ABD'nin Tayvan'ın içişlerine herhangi bir şekilde ve herhangi bir bahaneyle müdahale etmesine kesin bir şekilde karşı çıkmıştır. ABD'yi tek Çin ilkesine uymaya davet ediyoruz.” dedi.