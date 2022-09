Ulusal basında çıkan haberlere göre, depremde şu ana dek 74 can kaybı bildirilirken, 259 kişi yaralandı, 26 kişiden halen haber alınamıyor.



Çin Deprem Ağları Merkezi, dün öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesinin 39 kilometre yakını olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurmuştu.



Deprem nedeniyle su, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısı zarar görürken, afet bölgesinde kapanan yollar, artçı sarsıntılar, yoğun yağmur ve toprak kayması riski nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları güçlükle yürütülüyor.



Mobil veri kaynaklarından edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.



Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 74'e çıktı.

ELEKTRİK SIKINTISI VE COVİD-19 KARANTİNASININ ÜZERİNE GELDİ



Deprem, Siçuan'da yaz aylarında kuraklığın barajlardaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı ve artan Covid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çıngdu'da bu hafta ilan edilen karantinanın üzerine geldi.



Enerji ihtiyacının yüzde 80'ini hidroelektrik santrallerinden sağlayan eyalette ağustostaki aşırı sıcakların başta Asya'nın en uzun ırmağı Yangzı Nehri (Gök Irmak) olmak üzere akarsulardaki su seviyesini azaltması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmıştı.



Yaşanan sıkıntı nedeniyle eyaletteki fabrikalara elektrik verilememiş, yerleşimlerde kademeli kesintilere gidilmişti.



Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı bölgelerden biri olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan eyaletin merkezi Çıngdu şehri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Eylül'de kapanmaya gitmişti. 21 milyon nüfuslu şehirde vatandaşlardan her gün yapılan toplu testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verilmişti.



DEPREM BÖLGESİ



Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde, 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Ya'an şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın can kaybına neden olmuştu.