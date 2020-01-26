Çinli yetkililer uyardı: Corona virüsün yayılma hızı artıyor

Çin Sağlık Bakanlığı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virus hakkında açıklama yaptı. Çinli yetkililer, virüsün mutasyonu sonrası oluşturabileceği riskler konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için seyahat ve ulaşım alanında önlemleri artıracaklarını duyurdu.



OKULLAR KAPALI, HAYVAN TİCARETİ YASAK

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bazı kentlerin giriş çıkışlarının kurulan barikat ve engellerle fiziksel olarak kapatıldığı görülüyor. Pekin Hükümeti başkentte okulların açılışını belirsiz bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Çin genelinde yabani hayvan ticaretini yasakladı.



Virüs, Çin dışında yayılmaya da devam ediyor. Son olarak Kanada'nın Toronto kentine Vuhan'dan dönen bir kişide virüs tespit edildi.



ABD'de Washington ve Şikago'dan sonra son olarak Kaliforniya'da virüs görüldü.



Virüs Çin dışında Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Malezya, Nepal ve Kanada'da tespit edildi.



ABD Vuhan'da bulunan konsolosluk çalışanlarıyla bazı Amerikan vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu. İngiliz bilim insanları ise virüsün yayılma hızıyla ilgili çarpıcı bir çalışmaya imza attı.



Lancaster Üniversitesi uzmanlarının çalışmasına göre Vuhan'da virüs tespit edilen vaka sayısı birkaç gün içinde 190 bine kadar çıkabilir. Çin merkezi hükümeti 100 bin koruyucu kıyafetle milyonlarca maskenin Vuhan kentine gönderildiğini duyurdu.



Kentte yetersiz kalan hastaneler ve doktorlar için ise takviye çalışmaları yapılıyor. Vuhan'da her biri yaklaşık 1000 yatak kapasiteli 2 hastanenin inşaasına başlandı.

Hastanelerin 1 haftadan kısa bir sürede biteceği açıklandı. Yüzlerce doktorun bölgeye destek için gönderildiği belirtiliyor



SARS'A ORANLA DAHA ÇABUK YAYILIYOR

Bilim insanları yeni tip Corona virus'ün "SARS"a oranla insan vücuduna çok daha kolay adapte olduğunu söylüyor



SARS'ın insanlar arasında yayılacak duruma gelmesinin 3 ay sürdüğü ancak Vuhan'da ortaya çıkan virüsün insandan insana geçişinin yalnızca 1 ay içinde başladığına dikkat çekiliyor



Çin yerel medyası Vuhan dışında, kırsal kesimlerdeki hastanelerin çok kötü durumda olduğunu ve tıbbi araç gereçle, ilaç sıkıntılarının yaşandığını yazdı.



Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip corona virus için henüz geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok.



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