Cinsel istismar suçlusu influencer Andrew Tate Romanya'da tutuklandı

Romanya, cinsel istismar suçlusu Andrew Tate'i tutukladığını açıkladı.

Polis, tartışmalı "influencer" Andrew Tate ve kardeşi Tristan'ın İngiltere'deki cinsel suçlar nedeniyle Romanya'da tutuklandığını duyurdu.

Romanyalı yetkililer yaptıkları açıklamada, "Birleşik Krallık adli makamları tarafından Birleşik Krallık topraklarında cinsel suç işlemek, kişileri istismar etmek suçlarından çıkarılan iki Avrupa tutuklama emrini" uyguladıklarını söyledi.



Polis, bir Bükreş mahkemesinin bu kişilerin 24 saat süreyle gözaltında tutulmasına karar verdiğini söyledi.



Kendini "kadın düşmanı" olarak tanımlayan ve internette geniş bir kitlesi bulunan Tate, Romanya'da kardeşiyle birlikte insan kaçakçılığı, tecavüz ve kadınları cinsel olarak istismar etmek için suç örgütü kurmak gibi ayrı ayrı suçlamalarla yargılanmayı bekliyor.



İNGİLTERE'DEKİ HUKUK BÜROSUNDAN AÇIKLAMA

Tate'in sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, ikilinin "tutuklu" olduğunu söyledi ve yakalama emirlerinin "Westminster Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çıkarıldığını" belirtti.

Haziran 2023'te dört kadının avukatları, Tate'i cinsel saldırı iddiaları nedeniyle İngiliz mahkemelerinde dava açmakla tehdit ederek, eski kick boksçuya yasal belgeleri tebliğ etti.



Kadınlar, suçların, Tate'in İngiltere'de bulunduğu 2013-2016 yılları arasında gerçekleştiğini bildirdi.



Kadınları temsil eden İngiliz hukuk bürosundan yapılan açıklamada iddiaların "şiddetli tecavüz, ciddi fiziksel saldırı ve kontrol edici ve zorlayıcı davranışlar içerdiği" belirtildi.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Andrew Tate, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı. Tate, bir odadan yaptığı paylaşımda "Şehri tahmin edin" notunu düşmüştü.